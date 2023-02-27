وزارات الداخلية والعدل والعمل تناقش مع المنظمات الدولية خطة عمل 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارات العدل والداخلية والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد، وعدد من ممثلي سفارات الدول الداعمة لبرامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وذلك لمناقشة خطة العمل للعام 2023.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، الوزير المكلف عماد الطرابلسي، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ومحمود اليسير مندوبا عن مكتب النائب العام، ورؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات وبعض مديري الأمن بالمناطق والمكاتب بوزارة الداخلية ومديري الإدارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ومسؤولين بوزارتي العدل والعمل والتأهيل.

الدعم الدولي لوزارات العمل والعدل والداخلية

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش أبرز الأولويات لعام 2023، والدعم المخصص للوزارات الثلاث المعنية والجهات التابعة لها، وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الداعمة لهذه البرامج في ليبيا.

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وأضافت أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث آليات وطرق الاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية فيما يخص تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاعات العمل والداخلية والعدل، واستعراض الشراكات والتجارب السابقة مع هذه المنظمات للاستفادة منها في تنفيذ المشاريع والبرامج مع الوزارات الثلاث.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله مراجعة تنفيذ المشروعات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وترتيب الأولويات في تنفيذها والتأكيد على توظيف كافة الإمكانيات لإنجازها.

الطرابلسي يطالب المنظمات الدولية بتنسيق العمل مع وزارة الداخلية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطرابلسي أكد من جانبه على ضرورة التنسيق المباشر بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات العاملة لدى ليبيا؛ موضحاً خطة عمل الوزارة في تأمين المدن والمناطق في كافة ربوع ليبيا وتأمين الحدود من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

اجتماع وزارات العدل والداخلية والعمل مع المنظمات الدولية، الإثنين 27 فبراير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)