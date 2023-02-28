العابد يبحث تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل بكل البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، ملف تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل في كل البلديات على مستوى ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع العابد في طرابلس مع مديري إدارات متابعة مكاتب الوزارة، والشؤون الإدارية والمالية، ومكتب الإعلام والتواصل، وأعضاء عن لجنة مطابقة رواتب مكاتب العمل، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأكدت لجنة مطابقة الرواتب، خلال الاجتماع، إدخال البيانات لكل الموظفين في منظومة الرواتب، ومطابقتها وفقا لجدول الرواتب الموحد. وطالب الحضور العابد بضرورة التدخل بشكل مباشر ومعالجة هذا الملف، ومخاطبة وزير المالية للإسراع في تنفيذ جدول الرواتب الموحد لكل مكاتب العمل والتأهيل في كل البلديات أسوة بباقي القطاعات.

العابد يؤكد حرصه على حصول مكاتب العمل على كامل حقوقها

من جانبه، أكد علي العابد حرصه على حصول مكاتب العمل على كامل حقوقها، مشيرا إلى أن المكاتب لها دور فعّال في استقبال المواطنين من الباحثين عن العمل وإتمام إجراءات الاستخدام والتفتيش العمّالي.

- الدبيبة: صرف مرتبات ديسمبر لـ1.65 مليون موظف وفق جدول المرتبات الموحد

- بعد مطابقتها بالجدول الموحد.. إحالة بيانات 28 ألف من موظفي البلديات إلى وزارة المالية

- الكيلاني: نعمل على تسوية الأوضاع المالية والإدارية لموظفي «الشؤون الاجتماعية»

واستعرضت مكاتب العمل خلال الاجتماع، ملف الإفراجات لعدد من الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات. في السياق ذاته، وجه العابد إدارة متابعة مكاتب العمل بموافات الوزارة بالبيانات الخاصة بالموظفين غير المفرج عن رواتبهم ومخاطبة وزارة المالية بشأنهم.

واستمع العابد لمطالب مكاتب الوزارة بشأن البرامج التدريبية، وصيانة المكاتب، وحلحلة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجههم.

اعتماد جدول الرواتب الموحد

وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجدول الموحد للرواتب، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

ومنذ اعتماد الجدول، خاطبت وزارة المالية الجهات الممولة من الميزانية العامة من أجل إرسال بيانات العاملين لديها من أجل مطابقتها، وصرف الرواتب وفق الجدول الموحد.

وفي ديسمبر الماضي، قال الدبية إن إجمالي عدد الموظفين الذين جرى تقنين أوضاعهم، وصرف رواتبهم وفق الجدول، بلغ مليونا و650 ألفا.