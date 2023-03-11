العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، إطلاق دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل من أبناء مدينة مرزق.

وشارك العابد ووزير المالية خالد المبروك، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عمر كتي، في حلقة نقاش بطرابلس، حول إعادة إعمار مرزق، اليوم السبت.

وحملت الحملة عنوان «يوم في رحاب فعاليات مدينة مرزق»، ضمن احتفالية إصدار الإرث الحضاري والثقافي المعاصر للمدينة، بتنظيم مجلس حكماء وأعيان مرزق، وبالتعاون مع جهاز الإسكان والمرافق.

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تنظيم سوق العمل في مرزق من أجل إعادة الإعمار

وأشار العابد إلى إطلاق دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل من أبناء مرزق، مضيفا أنه من المهم تنظيم سوق العمل في المدينة للمساهمة بشكل إيجابي في إعادة الإعمار.

احتفالية إصدار الإرث الحضاري والثقافي المعاصر لمرزق، طرابلس، 11 مارس 2023 (وزارة العمل بحكومة الدبيبة)

احتفالية إصدار الإرث الحضاري والثقافي المعاصر لمرزق، طرابلس، 11 مارس 2023 (وزارة العمل بحكومة الدبيبة)