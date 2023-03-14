القيادة العامة تسلم شحنات أدوية لخليج السدرة والعقيلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، تسليم شحنات محملة بكميات مختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية ببلدية خليج السدرة ومنطقة العقيلة، دعما لهذه المرافق وللرفع من المعاناة عن أبناء هذه المنطقة.

وحسب بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، فقد سلمت شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى رأس لانوف ومستشفى بن جواد العام، والمركز الصحي العقيلة.

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حلحلة نقص الأدوية في خليج السدرة

ووفق البيان، فإن «الشحنات التى جرى تسليمها ستسهم في حلحلة النقص الحاد الذي تعاني منه المرافق الصحية بهذه المناطق، مما سيمكنها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة التى يحتاجها المرضى والمترددون على المرافق الصحية».

حضر تسليم الشحنات معاون آمر غرفة عمليات سرت، ومدير مديرية الأمن، وعميد بلدية خليج السدرة، ورئيس مجلس الحكماء ومدراء المرافق الصحية وعدد من الأطباء والتمريض.

شحنة أدوية ومواد طبية سلمتها قوات القيادة العامة لخليج السدرة والعقيلة، 14 مارس 2023. (القيادة العامة)

شحنة أدوية ومواد طبية سلمتها قوات القيادة العامة لخليج السدرة والعقيلة، 14 مارس 2023. (القيادة العامة)

شحنة أدوية ومواد طبية سلمتها قوات القيادة العامة لخليج السدرة والعقيلة، 14 مارس 2023. (القيادة العامة)