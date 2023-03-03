القيادة العامة تدعم مركز سرت لعلاج الأورام بسيارة إسعاف مجهزة للعناية الفائقة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلمت إدارة مركز سرت لعلاج مرضى الأورام برئاسة الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، سيارة إسعاف جديدة مجهزة للعناية الفائقة مقدمة من القيادة العامة لدعم الدور الإنساني والطبي للمركز باعتباره من أهم المرافق الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى الأورام في سرت.

وقال رئيس قسم الإعلام بمركز سرت لعلاج الأورام أحمد حمادي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن سيارة الإسعاف المجهزة من نوع «هونديا»، متوقعًا أن تساهم فى دعم المركز وتخفيف الأعباء على الحالات المرضية التي تحتاج إلى نقل سواء كان للمراكز أو مراكز أخرى متخصصة فى مدينتي بنغازي وطرابلس.

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وأضاف حمادي أن سيارة الإسعاف الجديدة التي تسلمتها إدارة مركز سرت لعلاج مرضى الأورام ستضاف إلى سيارة أخرى بالمركز بحيث يكون لدى المركز في الوقت الحالي سيارتي إسعاف مجهزتين لنقل المرضى.

سيارة الإسعاف المقدمة من القيادة العامة لمركز سرت لعلاج الأورام. (الإنترنت)

باحة مركز سرت لعلاج الأورام. (الإنترنت)