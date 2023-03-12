«الأرصاد»: أمطار متوقعة شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثرا للسحب علي مناطق الشمال الشرقي مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا مساء هذا اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع هطول أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها سحب رعدية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها-غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على مناطق الجفرة.