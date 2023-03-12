«الأرصاد»: أمطار متوقعة شمال شرق البلاد...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثرا للسحب علي مناطق الشمال الشرقي مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا مساء هذا اليوم.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع هطول أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها سحب رعدية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.
الجفرة - سبها-غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على مناطق الجفرة.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجي بداية من غد.
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