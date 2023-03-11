باتيلي: بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إنه «بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو المقبل»، مشيرا إلى أن «الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري».



وأضاف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس «ووجهت طلبا لأطراف ليبية عدة، بينهم المشير خليفة حفتر لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة»، وطالب «الأطراف الدولية بالحديث بصوت واحد والاستجابة لنداء الليبيين في تطلعهم للانتخابات».

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