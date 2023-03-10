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فرنسا: القادة الليبيون يؤكدون دعمهم الكامل لمبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 05:44 مساء
فرنسا: القادة الليبيون يؤكدون دعمهم الكامل لمبادرة باتيلي
لقاء المنفي مع سولير ومهراج، 8 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكدت فرنسا، اليوم الجمعة، أن القيادات الليبية عبروا خلال لقاءاتهم مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير والسفير مصطفى مهراج، عن دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وأجرى المبعوث الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

إجراء الانتخابات في العام 2023
وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة إن «المبعوث الخاص بول سولر وسفير فرنسا مصطفى مهراج تحدثا مع السلطات الليبية. عبروا عن دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص عبدالله بثيلي وأكدوا على ضرورة إجراء انتخابات في عام 2023».

- سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات
- الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس
- المنقوش تبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم مبادرة باتيلي
- المشري يؤكد للمبعوث الفرنسي دعم أي جهود واضحة تفضي للانتخابات

كما شارك المبعوث والسفير الفرنسي في اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المبعوثين الخاصين وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.

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