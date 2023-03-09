المنقوش تبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس، بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت المنقوش دعم حكومة الوحدة لجهود المبعوث الأممي للذهاب في مسار الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود كافة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

المنقوش تلتقي القائم بالأعمال الياباني

كما التقت المنقوش اليوم القائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا، حيث بحثا نتائج الاجتماع الأخير بين ممثلي الشركات اليابانية والقطاعات المخلتفة في ليبيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا واليابان، وتعزيز العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.