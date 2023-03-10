جريدة «الوسط»: أسبوع المناورات لاحتواء مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

في غضون الساعات المقبلة، يُنتظر أن يزيح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الستار عن تفاصيل طبيعة اللجنة التوجيهية المقرر تشكيلها، وفق ما طرحه خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، فيما لم تتوقف مناورات الأجسام الحالية المتشبثة بآلية التعديل الدستوري المنظِم للانتخابات وبالدعوة إلى حكومة جديدة، ما قُوبل برسائل موجهة من حكومات غربية تحثّ على ضرورة «تقديم تنازلات» ورفض أي عرقلة للاستحقاق الانتخابي.

ومنذ عودته من واشنطن، كثّف باتيلي لقاءاته مع مختلف الفاعلين، محاولًا إزالة التشويش على مبادرته بمساعدة مباشِرة من مبعوثي الدول الأجنبية الذين لا يتصورون حلًا بغير صندوق الاقتراع، وباستثناء شريحةٍ واسعةٍ من الشعب الليبي مصممة على سحب البساط من تحت النُخب السياسية الحاكمة، فباب الخلاف بين معسكري الشرق والغرب لا يزال واسعًا بين مدافعين عن انتخابات رئاسية مفتوحة لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وآخرين يدعون إلى إجراء انتخابات تشريعية أولا تكون فاتحة لإنهاء سلطة مجلس النواب وحلفائه.

باتيلي يكشف تفاصيل خطته خلال ساعات

ومن المقرر خلال مؤتمر صحفي يعقده المبعوث الأممي الكشف عن أوجه الاختلاف والشبه مع الخطة السابقة لمهندسها المبعوث السابق غسان سلامة وتنفيذ الأميركية ستيفاني وليامز، ضمن مسار مؤتمر برلين 2020، فأوجه الشبه كثيرة، منها استمرار قيادة واشنطن المسار الدبلوماسي، وتشكيل هيئة تشمل أعضاء من عمق المجتمع الليبي، بينما كان غياب التوافق الدولي سببًا في فشل الاستحقاق السابق بفعل الخلاف الإقليمي والغربي حول الشخصيات الجدلية وهو أمر قائم لحد الآن.

ومع استنفاد مجلسي النواب والدولة مناوراتهما السياسية بدعوى الوصول إلى الاستحقاق المنشود، غمزت واشنطن عبر تغريدة للمبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند بإمكانية بناء باتيلي خطته على «التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات»، وهو أيضاً توجهٌ ساقَه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى إمكانية المواءمة بين التعديل الدستوري ومبادرة باتيلي، لكن المشري أشار إلى إمكانية استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا في حال لم يتفق مجلسا النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف المشري «باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يُمنحوا فرصة للترشح».

وصوّت مجلس النواب في 8 فبراير الماضي على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور موقت، واعتبره قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات. وتبعه مجلس الدولة في تمرير الإعلان مع وجود تشكيك في اكتمال نصاب التصويت عليه.

عقيلة: الأمم المتحدة ليست حاكما في ليبيا

من جهته كرر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لدى اجتماعه في مدينة بنغازي مع نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان التأكيد على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معربًا عن استعداد المجلس للتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وشدد على «ضرورة وجود حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق».

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لكن عقيلة يعتبر مجلس الدولة جسما استشاريًا وغير ملزم بآرائه، قائلاً إن «الأمم المتحدة ليست حاكمًا في ليبيا، وتدخلها كان فقط من أجل حل الأزمة».

وفي الأثناء تلاسن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال كلمته الخميس في اجتماع مجلس الوزراء الثالث للعام 2023، مع المشري ردًا على دعوة الأخير إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف عليها، واصفًا إياها بـ«المناورة البائسة».

بيان مشترك للولايات المتحدة و4 دول أوروبية حول الانتخابات

وبعد لقائه باتيلي بساعات، تعمد الدبيبة إبداء الحرص على كسب الموقف الأوروبي، عبر الدعوة إلى إنشاء خط كهربائي لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية، قُبيل اجتماع عُقد أمس الأربعاء، مع سفراء غربيين لبحث الوضع السياسي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي بيان مشترك لسفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، نُشر عبر الحسابات الرسمية للسفارات الخمس على «تويتر» طالبوا قادة ليبيا بتقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات حتى يتسنّى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته.

أيضًا الدبيبة أعلن أنه بحث مع نورلاند في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية، الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات.

أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد أكد خلال اجتماعه مع باتيلي في طرابلس دعم الجهود المبذولة كافة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، لكنه اشترط في المقابل أن «تؤسس على الملكية الوطنية». في حين أعلنت سفيرة بريطانيا، كارولين هوردنال، عقب لقائها باتيلي في طرابلس، «تأييد خطة باتيلي بالكامل، والتزامها ببناء عملية سياسية أكثر شمولية»، غير أن أطرافًا إقليمية ودولية مؤثرة في المشهد الليبي تبدي فيما يبدو تحفظًا على خطة باتيلي كمصر وروسيا المتوجستين من أن تكون على حساب أقرب حلفائها في الشرق الليبي.

موقف مصر وروسيا من مبادرة باتيلي

واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بعدما تسلم رئاسته من ليبيا، أن «اعتماد التعديل الدستوري الـ13، وصدوره من مجلس النواب، وتأييد مجلس الدولة له، يعد إطارًا دستوريا وقانونيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن تحت إشراف حكومة محايدة»، معبرًا عن رفض أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية، وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

أما موسكو فقد استطلع المنفي موقفها الذي دعت فيه إلى عدم التسرع في إجراء الانتخابات، خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحضور السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين.

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي استمر في الدوحة حتى الخميس، كشف المنفي أن اللقاء «بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدفع قُدما بالعملية السياسية ودعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023».