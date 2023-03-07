ليبيا وتونس تسعيان إلى تجاوز المبادلات التجارية 1.6 مليار دولار بحلول 2025

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تعوّل تونس وليبيا على تجاوز المبادلات التجارية بين البلدين 1.6 مليار دولار بحلول سنة 2025، وذلك بالموازاة مع احتضان العاصمة طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، اجتماعات منتدى الأعمال واللقاءات المهنية تحت شعار «الشراكة والتكامل التونسي الليبي للنفاذ للأسواق العالمية».

شارك في المنتدى 200 من رواد الأعمال التونسيين والليبيين، بحضور السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ومدير عام مساعد بمركز النهوض بالصادرات التونسي رياض عطية، إضافة إلى مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذيب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زليتن جلال باني.

وقال عطية في كلمة، إن الوفد التونسي المشارك في المنتدى ضم 50 رائد ورائدة أعمال، الذين قدموا للقاء ممثلين عن أكثر من 130 مؤسسة ليبية في مختلف القطاعات، وهو مؤشر مهم يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية التونسية الليبيّة، علاوة عن كونه يمثل تفعيلا حقيقيا للشراكة الاقتصادية القديمة المتجددة بين البلدين.

وخلال هذا الموعد الاقتصادي جرى ترتيب عقد نحو ألف لقاء مهني ثنائي وتمكين المشاركين فيه من استثمار فرص حقيقية غير مستغلة أمام رجال الأعمال من كلا البلدين، للتعاون والاستثمار في عديد المجالات.

شراكة استراتيجية بين البلدين

ويمثل الحدث أرضيّة لوضع أسس شراكة استراتيجية شاملة متضامنة ومتكافئة ومربحة للجانبين، وفرصة لاستغلال مجالات التكامل بين العرضين التونسي والليبي، والتوجه سويَّا لاكتساح أسواق جديدة، خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء، كما أوضح المركز التونسي للنهوض بالصادرات.

- انطلاق المعرض الليبي التونسي في مصراتة اليوم

- 200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل

- الغاوي يشدد على تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا

- منتدى اقتصادي «تونسي - ليبي» يبحث فرص الإعمار

يشار إلى أنه في إطار التعاون الوثيق بين المركز التونسي ونظيره الليبي، جرى إعداد برنامج ترويجي مشترك للعام 2023، يشمل سبع عمليّات، من بينها تنظيم هذا الحدث، بالإضافة إلى تحرك مشترك نحو ثلاثة بلدان أفريقية على غرار بعثة رجال الأعمال المشتركة إلى السنغال في شهر أكتوبر المقبل، والمشاركة بجناح تونسي ليبي مشترك يمسح 300 متر مربع في المعرض التجاري الأفريقي بالعاصمة الإفوارية أبيدجان من 21 إلى 27 نوفمبر المقبل، وسيجري تنظيم بعثة رجال أعمال مشتركة إلى النيجر خلال شهر ديسمبر العام 2023.

وتعد ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لتونس، حيث فاق حجم المبادلات التجارية البينيّة الثلاثة مليارات دينار تونسي، ما يعادل 970 مليون دولار العام 2022 (وهذا، دون احتساب المبادلات في مجال الخدمات)، مسجّلة نموا مهما بـ50% مقارنة بالعام 2021.

مشاركون في منتدى الأعمال واللقاءات المهنية الليبي - التونسي.