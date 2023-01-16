انطلاق المعرض الليبي التونسي في مصراتة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الإثنين أعمال المعرض الليبي التونسي بأرض معرض مصراتة الدولي، تحت شعار (ليبيا - تونس.. بوابة لأفريقيا».

ويشارك في المعرض 200 شركة ليبية وتونسية ومديرو عدد من البنوك الليبية والتونسية في المعرض الذي يستمر يومين، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقية بين البلدين.

وفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، إن المعرض جاء تتويجا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتا إلى أن المعرض ترعاه حكومة الوحدة الوطنية.

وفي نهاية ديسمبر، استضافت العاصمة طرابلس منتدى اقتصاديا تونسيا - ليبيا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثا عن فرص إعادة الإعمار.

وصول مسؤولين تونسيين للمشاركة في المعرض

واستقبل مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد الوفد الحكومي التونسي المشارك في المعرض الليبي التونسي، والذي يمثله وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، ومدير عام الطرق والجسور التونسي صلاح الزواري، ومستشارة الرئيسي النيجيري للشؤون الاقتصادية ربيعةُ ممادو .

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وكان في استقبال الوفد التونسي كل من وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري والسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي.