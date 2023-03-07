«المركزي»: لجنة الميزانية تعقد اجتماعها الأول في 2023 بحضور الكبير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي عقد لجنة الميزانية اجتماعها الأول لسنة 2023، بحضور محافظ المصرف الصديق الكبير.

ويأتي ذلك حرصا على إحالة حساباته الختامية والتقارير المرفقة بها عن العام 2022 في موعدها إلى ديوان المحاسبة الليبي لغرض المراجعة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع تقارير الأداء الاقتصادي والمالي وأداء السياسة النقدية للمصرف عن العامين 2022 و2023.