أولويات الإنفاق خلال 2023 في مشاورات المنفي والدبيبة والكبير وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أولويات الإنفاق للعام 2023.

وشارك في الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيرا المالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وتطرق اللقاء إلى «الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق للعام 2023، وباب التنمية للعام 2022»، وفق البيان.

جانب من اجتماع المنفي واللافي مع الدبيبة والكبير والمبروك وشكشك وجمعة، 28 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)