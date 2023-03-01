الدبيبة يبحث مع الكبير والمبروك تسريع إجراءات صرف المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.

جاء ذلك في اجتماع، اليوم الأربعاء، بحضور مديري مصارف الجمهورية والصحاري وشمال أفريقيا والوحدة، وعدد من مديري الإدارات بـ«المالية» و«المركزي»، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع «فيسبوك».

وأكد الكبير في كلمته الافتتاحية، أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، بهدف إعطاء الأولوية لتسريع إحالة المرتبات إلى المراقبات بشكل منظم، ما يتطلب تعاونًا مع وزارة المالية.

الدبيبة يدعو إلى تنظيم العلاقة بين «المركزي» و«المالية»

وشدد الدبيبة في كلمته، على ضرورة استكمال منظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرًا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، وسيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجانبين لصرف المرتبات وانتظامها خلال المدة الماضية.

من جانبه، أكد المبروك أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدبيبة تعليماته للمبروك، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مطابقة البيانات ومعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.

تأخر صرف المرتبات

وفي 13 فبراير الماضي، عقد الدبيبة اجتماعًا بشأن تأخر صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير، حيث طلب من وزارة المالية صرفها بالإضافة إلى مرتبات شهر فبراير «بشكل عاجل».

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ثم أحالت وزارة المالية في العشرين من الشهر نفسه أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، قبل أن تعلن أول من أمس بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يناير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

المبروك وجمعة حاضران خلال الاجتماع

صورة للحضور في الاجتماع