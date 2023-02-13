الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الحكومة إلى وزير المالية اليوم الإثنين (13 فبراير 2023)، ووقّع عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

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