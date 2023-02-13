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الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:48 مساء
الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (الإنترنت)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الحكومة إلى وزير المالية اليوم الإثنين (13 فبراير 2023)، ووقّع عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

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صرف الرواتب بناءً على الاعتماد الشهرية الموقتة
وأشار الخطاب إلى القرار الخاص بصرف الرواتب بناء على منح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية موقتة، وهو القرار الذي حمل رقم 1052 لسنة 2022.

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