إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بعد أسبوع من توجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، للوزارة باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل، بحسب ما جاء في خطاب وجهه الدبيبة إلى الوزير خالد المبروك في 13 فبراير الجاري، وقعه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل