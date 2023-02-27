«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يناير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

تأخر صرف المرتبات

ويوم 20 فبراير الجاري، أحالت وزارة المالية أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

- إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي

- الدبيبة يوجه بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات قبل نهاية فبراير

ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعا في 13 فبراير بخصوص تأخر صرف المرتبات، حيث طلب من وزارة المالية صرفها بالإضافة إلى مرتبات شهر فبراير «بشكل عاجل».