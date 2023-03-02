سفير الاتحاد الأوروبي يناقش مع الحويج خلق فرص عمل والتوسع في الرقمنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج توفير فرص العمل ودعم الشركات الناشئة والتوسع في الرقمنة.

كما ناقش الطرفان التعاون في مجالات بناء المهارات ومستقبل الاقتصاد الأخضر والأزرق، حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبية لدى ليبيا، اليوم الخميس.

تسريع عجلة التحول الاقتصادي هدفًا

وأكدت البعثة أنها تتعاون مع الجانب الليبي لتسريع عجلة التحول الاقتصادي. وقبل ذلك أشارت البعثة إلى مشاركتها في مشروع دعم البلديات الليبية بطرق عدة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

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ومن هذه الطرق دعم مراكز تنمية وتدريب المرأة بالتعاون مع 30 بلدية ووزارة الحكم المحلي.

جانب من اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة (بعثة الاتحاد الأوروبي)