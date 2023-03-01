الاتحاد الأوروبي: اللامركزية في ليبيا تسهم في «تحقيق السلام والأمن»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الأوروبي إن النظام اللامركزي في ليبيا يسهم في «تحقيق السلام والأمن»، و«يحقق فقط خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين».

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، أنه يتعاون مع السلطات الليبية في تطوير استراتيجية لامركزية كاملة تمنح البلديات الصلاحيات والموارد المالية اللازمة للوصول لللامركزية والمساهمة في تحقيق السلام في ليبيا.

وأشار إلى أن «مشروع دعم البلديات يعزز الحوار بين الجهات الوطنية والبلدية وممثلات المرأة الليبية»، مشيرًا إلى أنه «يقدم لها المشورة والتدريب من أجل خدمات عالية الجودة للسكان».

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ما هو مشروع مراكز تنمية وتدريب المرأة؟

يشار إلى أن دعم البلديات في ليبيا مشروع يقام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة و30 بلدية شريكة.

وتنتشر مراكز تنمية وتدريب المرأة التابعة لمشروع دعم البلديات في مناطق مختلفة من ليبيا، وحسب البيان الأوروبي فإنها «توفر مساحة آمنة للمرأة الليبية تديرها نساء للنساء؛ حيث يتعلمن ويتبادلن الخبرات».

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المراكز تُمكِّن النساء الليبيات من تحسين مهاراتهن الإدارية ومعرفتهن بتطوير الأعمال وذلك من خلال تقديم الخدمات لأحيائهن ليصبحن ناشطات في مجتمعاتهن وبالتالي يشاركن في تطوير البلديات التي يعشن فيها.