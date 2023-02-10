الاتحاد الأوروبي يزيد تمويله لرواندا لاستقبال اللاجئين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفع الاتحاد الأوروبي تمويله لاستقبال المهاجرين الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا إلى رواندا، حيث يرحب بهم مركز خاص بطالبي اللجوء العابرين الذين ينتظرون قبول ملفاتهم في دول أخرى ضمن برنامج جرى تجديده حتى العام 2026.

ويمنح الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو إضافية لاستقبال اللاجئين في رواندا من ليبيا ومعظم المهاجرين من إريتريا أو السودان وذلك في المرحلة الثانية من البرنامج، حسب ما ذكرت الإذاعة الفرنسية، اليوم الجمعة.

وأُطلق البرنامج في العام 2019 ويعد استمراره «أمرا ضروريا»، كما قال السكرتير الدائم للوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في رواندا، فيليب هابينشوتي.

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برنامج أوروبي لاستقبال اللاجئين

ومنذ افتتاحه استقبل مركز اللاجئين أكثر من 1500 مهاجر جرى إجلاؤهم من ليبيا، إذ يتعين أن تتيح هذه الاتفاقية الأوروبية الرواندية الجديدة إمكانية استقبال 2600 طالب لجوء إضافي بحلول العام 2026.

وقال المسؤول الرواندي هابينشوتي: «يبقى طالبي اللجوء هنا أثناء دراسة ملفهم من قبل دول ثالثة لا سيما كندا والسويد والنرويج وفرنسا».

وتكشف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في روندا حالة اللاجئين الذين يصلون إلى المركز، فهم «مصابون بصدمة وبعضهم تعرضوا للتعذيب بينما كانت هناك حالات اغتصاب». وتحصي المفوضية إعادة توطين أكثر من 900 شخص جرى إجلاؤهم من ليبيا في دول ثالثة منذ بدء البرنامج.