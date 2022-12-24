  • Alwasat News
Atwasat

«ذعر» بين طالبي لجوء من خطة الحكومة البريطانية نقلهم إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 08:50 مساء
«ذعر» بين طالبي لجوء من خطة الحكومة البريطانية نقلهم إلى رواندا
رجال إنقاذ بريطانيون يرافقون مهاجرين. (أ ف ب)
alwasat radio

بعد مغادرتهم الشرق الأوسط أو أفريقيا وعبورهم أوروبا ثم بحر المانش، يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع «مرعب» يثير قلقهم لكنه لن يحقق هدفه وهو ثنيهم عن التوجه إلى بريطانيا على حد قولهم.

يقع الفندق على بعد بضع مئات من الأمتار من الأبراج الحديثة لحي المال في لندن، لكنه لا يضم رجال أو سيدات أعمال بل طالبي لجوء فقط من أفراد وعائلات، بحسب «فرانس برس».

أكثر من 45 ألف مهاجر يعبرون بحر المانش
وصل هؤلاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بعضهم مختبئا في شاحنات وآخرون على قوارب. ويُقدر أن في 2022 عبر أكثر من 45 ألف مهاجر بحر المانش على هذه القوارب الهشة، وهو عدد قياسي. كثيرون لا يتحدثون الإنجليزية لكن كلمة واحدة تكفي لإثارة ردود فعل: رواندا.

-  رواندا تؤكد التزامها باستقبال المهاجرين رغم إلغاء «الرحلة البريطانية»
- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

قال السوداني محمد (24 عامًا) الذي وصل على متن زورق قبل عامين «لم أعد أستطيع النوم». وأكد كردي عراقي كان يدخن سيجارة أمام باب الفندق «رواندا؟ لا. هل ترغب أنت في العيش هناك؟».

أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في ابريل الماضي اتفاقا مع رواندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية أيا كانت نقطة انطلاقهم وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم.

ردع المهاجرين عن المجازفة بعبور البحر
وتهدف هذه السياسة المثيرة للجدل إلى ردع المهاجرين عن المجازفة بعبور البحر. ووافق القضاء البريطاني الإثنين على المشروع الذي تريد الحكومة تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وقال الكردي الإيراني أمير (24 عاما) «إنه أمر مخيف فعلا ويسبب ضغطا كبير على الناس في الفندق». وصل هذا الشاب إلى المملكة المتحدة قبل أربع سنوات مختبئًا في شاحنة، وهو يعتقد أن الخطة لن تشمله. ويأمل في الحصول على وضع لاجئ قريبًا.

ولا يشك أمير إطلاقا بعد سنوات عديدة أمضاها محاطًا بمهاجرين فروا من حروب أو اضطهاد في أن التهديد بإرسالهم إلى رواندا «لن يردعهم وسيواصلون القدوم» إلى بريطانيا.

«البقاء على قيد الحياة»
قال عبد الحكيم (24 عامًا) الإثيوبي الذي وصل إلى المملكة المتحدة على قارب إن «هذا المشروع مرعب». وأضاف أنه عندما أعلن عن المشروع في أبريل «كنا نتحدث عنه كثيرًا كان الجميع مرعوبين».

ثم في يونيو ألغيت الرحلة الأولى على أثر قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من حكم القضاء الإثنين يأمل عبد الحكيم ألا يتم تنفيذ الخطة. وقال «سيكون أمرا فظيعا. مثل البدء من الصفر»، مشيرا إلى أن «رواندا ليست مكانًا آمنًا وحدثت إبادة جماعية في هذا البلد!».

أما الإيرانية ماري (23 عامًا) فتفضل ترحيلها إلى رواندا بدلاً من إعادتها إلى بلدها. وقالت «إذا عدت إلى إيران فسيتم اعتقالي ... على الأقل في رواندا يمكن أن أبقى على قيد الحياة».

لا أعرف أي شيء عن رواندا باستثناء أنها في أفريقيا
غادرت ماري إيران مع زوجها قبل عامين. استقلا قاربًا إلى إنجلترا بعدما رُفض طلب لجوئهما في هولندا، كما قالت، مؤكدة «لا أعرف أي شيء عن رواندا باستثناء أنها في أفريقيا. ولكن إذا لم يكن لدي خيار آخر فسأذهب».

وفي مواجهة الانتقادات تصر الحكومة على أن هناك طرقًا آمنة وقانونية للمهاجرين.

لكن في إحدى اللجان البرلمانية، واجهت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة سويلا برافرمان صعوبة في الرد على نائب في مجلس العموم سألها كيف يمكن لطفلة يتيمة تبلغ من العمر 16 عامًا وتريد الهرب من الحرب في دولة في شرق أفريقيا أن تصل بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السودان.. اشتباكات قبلية في دارفور تودي بحياة 11 شخصا
السودان.. اشتباكات قبلية في دارفور تودي بحياة 11 شخصا
محكمة أميركية تأمر المارينز بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم
محكمة أميركية تأمر المارينز بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على ...
عائلة الفرنسية سيسيل كولر تتحدث معها لأول مرة منذ توقيفها في إيران
عائلة الفرنسية سيسيل كولر تتحدث معها لأول مرة منذ توقيفها في ...
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية
تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد وحدات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا...
المزيد
الاتحاد الأوروبي «يدين بشدة» حظر طالبان عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية
الاتحاد الأوروبي «يدين بشدة» حظر طالبان عمل الأفغانيات في ......
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في......
«ذعر» بين طالبي لجوء من خطة الحكومة البريطانية نقلهم إلى رواندا
«ذعر» بين طالبي لجوء من خطة الحكومة البريطانية نقلهم إلى ......
تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية
تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد ......
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة...
المزيد