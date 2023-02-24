بيانات رسمية تكشف أعداد الليبيين طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت وكالة اللجوء الأوروبية على 36% من إجمالي طلبات اللجوء التي تقدم بها ليبيون في 2022، بينما أبقت 1433 ملفا معلقا لأسباب متعددة لم تذكرها.

وأظهرت بيانات طلبات الحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي المنشورة، مساء الخميس، أن 2450 ليبيا تقدموا بطلب لجوء في العام الماضي في إحدى الدول الـ27 بالاتحاد الأوروبي، وردت الوكالة بإيجابية على 36% من القرارات المتخذة مانحة مقدم الطلب وضع اللجوء أو الحماية الثانوية.

وارتفعت طلبات لجوء الليبيين من 2071 ملفا في 2021، لكنها كانت أقل من مستوى طلبات العام 2015 حين طلب قرابة خمسة آلاف ليبي اللجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

- عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوى منذ 2016

المغاربة في صدارة طالبي اللجوء لأوروبا

مغاربيا، سجل المغاربة أكبر طلبات لجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، بما يقارب 22000 طلب والتونسيين بـ21447 طلبا والجزائريون 9765 طلبا، والموريتانيون 2035.

وفي العموم، حل السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية مع 132 ألفا و129 ألفا على التوالي يليهم الأتراك مع 55 ألفا. وزاد عدد الطلبات التي قدمها فنزويليون (51 ألف طلب) وكولومبيون (43 ألفا) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوروبي، ثلاث مرات مقارنة بالعام 2021. وأتى بعدهم الباكستانيون 37 ألفا والبنغاليون 34 ألفا فالجورجيون 29 ألفا.

وإجمالا سجل نحو 966 ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، وهو مستوى قياسي منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين.

ويضاف طالبو اللجوء هؤلاء إلى أربعة ملايين أوكراني فروا من الحرب ويستفيدون من حماية موقتة خاصة في الاتحاد الأوروبي على ما أشارت وكالة اللجوء الأوروبية، قائلة إن أسباب الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء تتضمن إنهاء قيود السفر المتعلقة بفيروس «كورونا» والصراعات المسلحة والتغذية السيئة في الكثير من مناطق العالم.