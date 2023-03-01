المنفي يصل أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، عصر اليوم الأربعاء، جمهورية أذربيجان بمنطقة آسيا الوسطى، وذلك للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز، وفق وكالة الأنباء الرسمية «أذرتاج».

وكان في استقباله في مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة باكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

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وأفادت وكالة «أذرتاج» أن حرس الشرف قد اصطف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدِم الضيف الرفيع المستوى.