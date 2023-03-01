الغيص لـ«المنفي»: ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين في «أوبك»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ثمَّن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم فيصل الغيص «دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع»، معتبرًا أن «ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ«أوبك»، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. وأشار المنفي إلى «أهمية الدور المأمول للمنظمة في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط».

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زيارة الغص بدعوة من عون

ووصل الأمين العام للمنظمة الدولية العاصمة طرابلس، تلبية لدعوة عون وذلك لبحث كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

وفي ديسمبر الماضي، قالت «أوبك»، إن «ليبيا أسهمت بجهد مع المنظمة لسنوات طويلة وفي أوقات عصيبة للغاية، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020».

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص، إلى عون لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وتولى الكويتي هيثم الغيص مهام عمله في المنظمة في يوليو الماضي، بعد أن تولى منصب محافظ الكويت لدى أوبك من العام 2017 إلى 2021.

من لقاء المنفي والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم فيصل الغيص في العاصمة طرابلس، 1 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم فيصل الغيص في العاصمة طرابلس، 1 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)