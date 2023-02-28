استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقابل تعاملات أمس الإثنين.



وحافظ سعر الدولار الأميركي على مستوى 5.10 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

استقرار اليورو والإسترليني مقابل الدينار

وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار في السوق الموازية.

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب، واستقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 221 دينارا للغرام.

