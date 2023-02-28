وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول 19 محطة كهربائية جاهزة سعة من (1000 إلى 500 ك.ف) موردة من شركة «مديليك» عبر ميناء طرابلس البحري.

نقل المحطات الجاهزة إلى المخازن

وأشارت الشركة، في بيان، إلى العمل على نقلها إلى المخازن الرئيسية للشركة، وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية.

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وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة الكهرباء وصول 21 محطة كهرباء جاهزة سعة من (500 إلى 1500 ميجافولت أمبير)، مُورَّدة من شركة «مديليك» إلى ميناء طرابلس البحري.

19 محطة كهربائية جاهزة لدى نقلها إلى ميناء طرابلس، 28 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)