  • Alwasat News
Atwasat

«البريقة»: إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:31 مساء
«البريقة»: إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس
مقر شركة البريقة لتسويق النفط في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، إعادة ضخ الديزل عبر خط النقل لمحطة كهرباء غرب طرابلس منذ أكثر من ساعة.

ووجهت الشركة شكرها إلى مهندسيها و«الخيرين من أبناء الوطن» على إعادة الضخ، وفق ما نقلت عنها المؤسسة الوطنية للنفط.

سجال بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

- مؤسسة النفط ترد على «الكهرباء»: إمداد المحطات بالغاز يسير وفقا للمعتاد
- شركة الكهرباء: انخفاض حاد في الوقود المغذي لعدد من محطات الإنتاج
- اجتماع حكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي
- مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميًا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء
- مؤسسة النفط تبحث المحافظة على تزويد محطات الكهرباء بالغاز

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقليل «القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية، مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين».

وردت المؤسسة الوطنية للنفط على بيان شركة الكهرباء قائلة إن إمداداتها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء تسير وفقا للمعتاد وهي ذات الكميات التي سبق وأن جرى تزويد محطات الكهرباء بها خلال ذروة فصل الشتاء، ما يستبعد حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الإمدادات في وقت الاعتدال الربيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ما يجري من «خلل أمني» في محيط مصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أن محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل عن طريق الشاحنات نظرا لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودع الزاوية ومستودع طرابلس والذي تتغذى المحطة من أحد تفريعاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري: التعديل الثالث عشر يحصن الانتخابات المقبلة من الطعن
المشري: التعديل الثالث عشر يحصن الانتخابات المقبلة من الطعن
المشري: التعديل الثالث عشر يسمح بنظام حكم خليط بين الرئاسي والبرلماني
المشري: التعديل الثالث عشر يسمح بنظام حكم خليط بين الرئاسي ...
«البريقة»: إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس
«البريقة»: إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها
إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
المزيد
بدعم أوروبي.. ورشة عمل بتونس حول المناطق الحرة في ليبيا
بدعم أوروبي.. ورشة عمل بتونس حول المناطق الحرة في ليبيا...
اندلاع حريق في أشجار طريق السواوة بسرت
اندلاع حريق في أشجار طريق السواوة بسرت...
اللافي يشارك بملتقى «نحو بناء السلام» في صرمان
اللافي يشارك بملتقى «نحو بناء السلام» في صرمان...
إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها
إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها...
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها ......
المزيد