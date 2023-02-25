«البريقة»: إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، إعادة ضخ الديزل عبر خط النقل لمحطة كهرباء غرب طرابلس منذ أكثر من ساعة.

ووجهت الشركة شكرها إلى مهندسيها و«الخيرين من أبناء الوطن» على إعادة الضخ، وفق ما نقلت عنها المؤسسة الوطنية للنفط.

سجال بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

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وأشارت في بيان مقتضب إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقليل «القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية، مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين».

وردت المؤسسة الوطنية للنفط على بيان شركة الكهرباء قائلة إن إمداداتها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء تسير وفقا للمعتاد وهي ذات الكميات التي سبق وأن جرى تزويد محطات الكهرباء بها خلال ذروة فصل الشتاء، ما يستبعد حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الإمدادات في وقت الاعتدال الربيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ما يجري من «خلل أمني» في محيط مصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أن محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل عن طريق الشاحنات نظرا لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودع الزاوية ومستودع طرابلس والذي تتغذى المحطة من أحد تفريعاته.