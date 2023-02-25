شركة الكهرباء: انخفاض حاد في الوقود المغذي لعدد من محطات الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، منذ قليل، انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقليل «القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية، مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين».

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ويوم الثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء اجتماعًا لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة، بحسب المؤسسة.