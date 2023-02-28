بمشاركة الدبيبة.. انطلاق المنتدى الثالث لشركاء التنمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في المنتدى الذي ينظم بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حسب ما جاء في بث مباشر لقناة «ليبيا الوطنية» على صفحتها في موقع «فيسبوك».

المبروك: المنتدى يستهدف دعم قطاع الصحة

وقال وزير المالية في الحكومة، خالد المبروك، خلال كلمة، إن المنتدى مخصص لأجل دعم قطاع الصحة، وذلك بدعم البنك الدولي.

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وأشار المبروك إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك من أجل تكثيف الجهود الرامية لتنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية لقطاع الصحة، والذي يهدف إلى تقديم خدمات تحليلية تساعد وزارة الصحة في إدارة القطاع وتقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.