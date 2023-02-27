ممثل الإمارات في مجلس الأمن: ندعم تشكيل فريق توجيهي خاص بالوضع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ممثل دولة الإمارات في مجلس الأمن دعم بلاده لمقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن تشكيل فريق توجيهي رفيع المستوى معني بليبيا، من أجل تحقيق الغايات والتوافق الذي ينشده الليبيون.

وأضاف في جلسة مخصصة لمناقشة الوضع الليبي بمجلس الأمن اليوم الإثنين: «يتطلب إنجاح هذه الخطوات دعما جماعيا من المجتمع الدولي بعيدا عن التجاذبات الجيو سياسية، كما يتطلب كذلك تعاونا ليبيا غير محدود، ونؤكد هنا على أهمية التشاور والتنسيق مع الليبيين بشأن المقترح»

ممثل اليابان: ندعم تقريب وجهات النظر الليبية لإجراء الانتخابات

من جانبه، أكد ممثل اليابان تأييد بلاده جهود باتيلي «بالعمل مع كافة الأطراف للوصول إلى الانتخابات والتقريب بين الشركاء وتحديد الأطراف الإقليمية لدعم العمليات المختلفة في ليبيا وتعبئة المجتمع الدولي في هذا الصدد».

وشدد الممثل الياباني على ضرورة «تجاوز المأزق السياسي طويل الأمد في ليبيا والانضمام لجهود باتيلي لتفادي المخاطر التي تزعزع الاستقرار».

- باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023

- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

- المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

ودعا إلى أهمية عدم إهدار المزيد من الوقت، وتشجيع الأطراف الليبية على الاتفاق على الترتيبات المحددة لعقد الانتخابات في العام 2023 «وذلك حتى يتحد الشعب الليبي في ظل حكومة تمسك بزمام الأمور».

كما طالب بالاهتمام بعدد من القضايا الأخرى، منها: «انسحاب المرتزقة وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق الحوكمة الرشيدة وتوحيد المصرف المركزي، والتوزيع العادل للموارد الطبيعية، فهي ثروة وطنية يتعين توزيعها بشكل عادل».