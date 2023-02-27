  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 03:04 مساء
الدبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس
الدبيبة خلال زيارته المتحف الوطني في طرابلس، 27 فبراير 2023، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)
alwasat radio

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني في العاصمة طرابلس بشكل يليق به.

جاء ذلك خلال زيارته مصلحة الآثار اليوم الإثنين، رفقة وزير الدولة للاتصال وليد اللافي، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدبيبة يوجه بصيانة المدن الأثرية
وقدم رئيس المصلحة محمد فرج ومدير المتحف محمد فكرون عروضا توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

- «اقتصاد بلس»: آثار ليبية مسروقة تباع في المزادات العالمية في فرنسا ولندن
- شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا
- صيانة محطة كهرباء الآثار القديمة بحي الأندلس

وتفقد الدبيبة عقب الاجتماع المتحف للاطلاع على أوضاعه، مثمّنا الجهود المبذولة للحفاظ عليه رغم الظروف الإنسانية التي مرت بها بلادنا.

ووجه بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

صورة تذكارية للدبيبة والوفد المرافق له أمام بوابة المتحف الوطني.
صورة تذكارية للدبيبة والوفد المرافق له أمام بوابة المتحف الوطني.
الدبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني

المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»

«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين

ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين
جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا

جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا
الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة

الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: إرادة الليبيات لم تضعف رغم الاعتقال والاغتيال
الدبيبة: إرادة الليبيات لم تضعف رغم الاعتقال والاغتيال
ضبط طن و300 كيلو بصل غير صالح للاستهلاك في سرت
ضبط طن و300 كيلو بصل غير صالح للاستهلاك في سرت
مراسم تسليم وتسلم لتنصيب خليل وهيبة مديرًا لأمن طرابلس
مراسم تسليم وتسلم لتنصيب خليل وهيبة مديرًا لأمن طرابلس
الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية
الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية ...
باتيلي لمجلس الأمن: صبر الليبيين نفد.. والشعب يشكك في رغبة الأطراف السياسية الحالية
باتيلي لمجلس الأمن: صبر الليبيين نفد.. والشعب يشكك في رغبة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة
بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا ......
باتيلي يدعو لإنشاء آلية للاتفاق على أولويات الإنفاق في ليبيا وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط
باتيلي يدعو لإنشاء آلية للاتفاق على أولويات الإنفاق في ليبيا......
باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023
باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام......
باتيلي لمجلس الأمن: صبر الليبيين نفد.. والشعب يشكك في رغبة الأطراف السياسية الحالية
باتيلي لمجلس الأمن: صبر الليبيين نفد.. والشعب يشكك في رغبة ......
الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية
الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة ......
المزيد