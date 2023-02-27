الدبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني في العاصمة طرابلس بشكل يليق به.

جاء ذلك خلال زيارته مصلحة الآثار اليوم الإثنين، رفقة وزير الدولة للاتصال وليد اللافي، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدبيبة يوجه بصيانة المدن الأثرية

وقدم رئيس المصلحة محمد فرج ومدير المتحف محمد فكرون عروضا توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

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وتفقد الدبيبة عقب الاجتماع المتحف للاطلاع على أوضاعه، مثمّنا الجهود المبذولة للحفاظ عليه رغم الظروف الإنسانية التي مرت بها بلادنا.

ووجه بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

صورة تذكارية للدبيبة والوفد المرافق له أمام بوابة المتحف الوطني.