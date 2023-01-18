صيانة محطة كهرباء الآثار القديمة بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة محطة الآثار القديمة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس، فضلا عن كابل ضغط منخفض.

وشملت أعمال الصيانة في المحطة تركيب وحدة حلقية خماسية جديدة بدلا من خلايا متهالكة جرى فكها، وتنفيذ ثلاثة رؤوس كوابل ضغط عال، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وأيضا أجرت فرقتا الصيانة الكهروميكانية والكوابل التابعتان لدائرة توزيع حي الأندلس أعمال صيانة كابل ضغط منخفض حجم «95» من الصندوق إلى علبة التوزيع، كما نفذت ثلاث وصلات، بالإضافة إلى مد كابل ضغط منخفض مسافة مترين في محطة القدس، وأجرت صيانة لكابل ضغط منخفض حجم «95» مع تنفيذ وصلة لحام على محطة الحرفيين.

من أعمال محطات الكهرباء بحي الأندلس، 18 يناير 2023. (شركة الكهرباء)