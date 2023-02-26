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شاهد في «هنا ليبيا»: تزايد في عدد المدارس الخاصة بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 09:46 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: تزايد في عدد المدارس الخاصة بطبرق
الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 26 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على تزايد في عدد المدارس الخاصة بطبرق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة تخفف الضغط على المدارس العامة، فيما اعتبره البعض الآخر خطوة لها مآلات أخرى.

كما طالب العاملون بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجبل الأخضر بحقوقهم المالية، وتحسين أجورهم من خلال تنفيذ مقترح رئيس مجلس الإدارة الخاص بزيادة الرواتب تماشيًا مع أوضاع كافة المؤسسات والقطاعات العامة، وصرف كافة مستحقاتهم عن السنوات الماضية من مكافآت وفروق درجات والعلاوات السنوية.

حكاية سامي مع تربية الطيور
سامي الفاخري شاب يمارس هواية تربية الطيور منذ الصغر، قبل 20 عامًا، في الوقت الذي تحولت فيه هذه الهواية إلى مصدر رزق في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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