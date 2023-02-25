اللافي يشارك بملتقى «نحو بناء السلام» في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، في ملتقى «نحو بناء السلام» الذي احتضنته مدينة صرمان بحضور عمداء بلديات الساحل الغربي، ووجهاء وأعيان المنطقة الغربية والجبل.

وأكد اللافي خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، موصخا ملكية كل الليبيين للمشروع تحت إشراف المجلس الرئاسي، وبالتعاون مع الخبراء المختصين، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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ونبه إلى الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا السياق، كإعلان رؤيته الإستراتيجية للمصالحة، التي تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع، وأشار إلى أن الملتقى التحضيري الذي انعقد الشهر الماضي، ساهم في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع الهادف لإصدار توصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية ينبثق عنها ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.

جانب من حضور مؤتمر «نحو بناء السلام» المنعقد في صرمان، 25 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)