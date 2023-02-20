رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم المصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة فيها وعمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رامافوزا، أمس الأحد، على هامش القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا.

وأشاد اللافي «بالتجربة التي تملكها جنوب أفريقيا في إخبار الحقيقة وتحقيق المصالحة وإمكانية أن تستفيد ليبيا من هذه التجارب». وحسب البيان «بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من الملفات بينها مسار المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي».

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اللافي وآبي أحمد

وفي اليوم نفسه، وعلى هامش القمة الأفريقية، التقى اللافي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي عبر عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي.

اللافي ورئيس جنوب أفريقيا في لقاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، 19 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)