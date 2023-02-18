اللافي يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى ملف حماية الاستثمارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها، خلال لقاء بينهما اليوم السبت.

عُقد اللقاء على هامش انعقاد القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما وجّه تواديرا الدعوة إلى اللافي لزيارة أفريقيا الوسطى لإجراء نقاشات موسعة حول القضية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، مع مصادرة أصول ليبية في البلد الأفريقي، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

مصادرة أصول ليبية وبيعها في مزاد بأفريقيا الوسطى

وفي 28 يناير الماضي، قالت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو» إن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.

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وأوضحت الشركة أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندقًا خمس نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.