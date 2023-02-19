«الرئاسي»: غوتيريس يتطلع لعملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس الرئاسي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ عضو المجلس، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وعقد لقاء غوتيريس واللافي، السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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وجاء لقاء اللافي وغوتيريس بعد يوم من اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والتي أكد خلالها الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا، متحدثا عن آلية بديلة للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات، بالقول: «يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية.