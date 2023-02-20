وزير الخارجية التونسي يؤكد للافي دعم مسار التسوية والمصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، نبيل عمار، دعم مسار التسوية السياسية والمصالحة في ليبيا في إطار حل ليبي - ليبي يرتكز على الحوار.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس الأحد على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بأديس أبابا، حيث أكد عمار أهمية التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحدة ومستقرة، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة.

من جانبه، أشاد اللافي بالروابط التاريخية بين الدولتين، داعيا إلى دعم العلاقات في مختلف المجالات والتشاور بخصوص مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.