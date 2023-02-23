مؤتمر المصالحة الليبية على طاولة رئيسي الكونغو والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيسا الكونغو دينيس ساسو نغيسو والنيجر محمد بازوم، خلال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للأخير إلى برازافيل أن «الوضع في ليبيا مصدر قلق كبير».

وتباحث الرئيسان، اليوم الأربعاء، حول قضايا تتعلق بالتعاون بين الكونغو والنيجر، والسلام والمصالحة في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أشاد رئيس النيجر بإرادة الرئيس الكونغولي الذي يقود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا لحل الأزمة، خصوصًا بعد تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع دينيس ساسو نغيسو، وفق تعبيره.

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وعبَّر بازوم عن ثقته في «تحقيق مؤتمر المصالحة بين الأشقاء الليبيين المرتقب عقده نتائج مرضية، وبصفتها دولة حدودية مع ليبيا، فإن النيجر مصممة على دعم الاتحاد الأفريقي في هذه العملية»، داعيًا دول أفريقيا إلى تقديم مساهمتها حتى تتحسن الأمور في ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن المنظمة الإقليمية ستنظم مؤتمرًا للمصالحة الوطنية في ليبيا. وأشار فكي، في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت يومي 18 و19 فيبراير في إثيوبيا، إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس.