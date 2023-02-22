المنفي يشارك في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية، التي أقامتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن.

المنفي يؤكد على أهمية إحياء الملاحم الوطنية

وأثنى المنفي في كلمته بالمناسبة أمام الحضور، «بتضحيات الآباء والأجداد في هذه المعركة التاريخية، والتي خاضوها ضد جحافل الاستعمار، وارتوت أرض ليبيا بدمائهم، من أجل أن يكون الوطن موحداً»، مشيراً إلى أهمية «إحياء مثل هذه الملاحم البطولية، والاهتمام بها لكي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل»، بحسب مكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي أن معركة وادي كعام «لا تقل أهمية عن معارك القرضابية والهاني ووادي الكوف، وجليانة والسلاوي، وزاوية القصور وغيرها الكثير من المعارك، التي سطر خلالها المجاهدون الليبيون، تاريخاً وطنياً مشرفاً في شرق البلاد وغربها وجنوبها»، مستشهداً في كلمته بقصيدة «مابي مرض غير دار العقيلة» للشاعر الفقيه المجاهد رجب بوحويش.

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ندوة علمية حول معركة عين كعام الثانية

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الجامعة الأسمرية نظمت بالمناسبة ندوة علمية محكمة حول أحداث المعركة، وظروفها السياسية والاجتماعية، أدارها نخبة من الأساتذة المختصين في تاريخ ليبيا، لإبراز أهميتها كمعركة بارزة من المعارك التي تمثل إرثًا جامعًا لكل الليبيين، ومصدر فخر واعتزاز في سلسلة معارك حركة الجهاد الليبي، دفاعاً عن الأرض والعرض، والإسلام والعروبة، ولتحقيق استقلال الوطن.

الجامعة الأسمرية تمنح المنفي «درع العرفان»

كما أشار إلى إقامة معرضًا للكتاب والفنون، على هامش إحياء المعركة، جسد أهمية هذه الملحمة التي أبرزت التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد دفاعاً عن الوطن، كما قدمت أسرة الجامعة الأسمرية «درع العرفان» للمنفي لدوره في الاهتمام بتاريخ الجهاد الليبي.

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن، الأربعاء 22 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)