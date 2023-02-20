المنفي يجتمع مع لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين اليوم الإثنين.

وقال بيان للمجلس إن وفد اللجنة شكر المنفي على «مساهمته وموقفه ودوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاما بالإفراج ولم تُنفذ، ومنهم المواطن عبدالله منصور السليماني».

المنفي يعلن وساطته في إطلاق عبدالله منصور

وأمس الأحد، أعلن المنفي وساطته في إطلاق عبدالله منصور أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، وذلك «ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية»، حسب قوله.

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وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عن شكره للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن عبدالله منصور».

جانب من لقاء المنفي مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، 20 فبراير 2023 (المجلس الرئاسي)