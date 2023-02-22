القبض على شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداحلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص متهم بتمزيق إطارات السيارات بالسكاكين بمنطقة المقاصبة في مدينة مصراتة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تلقت شكاوى من بعض المواطنين بمنطقة المقاصبة في مدينة مصراتة بتعرض مركباتهم لأضرار أدّت إلى تلف وتمزيق الإطارات بالسكاكين من قبل مجهول.

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ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات حول هذه الواقعة، تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الثلاثاء، من القبض على المدعو «ع . م . أ»، والذي اعترف بقيامه بهذا السلوك الإجرامي، بحسب بيان الداخلية.