ضبط تشكيل عصابي ارتكب 17 واقعة سرقة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي سرق أجهزة تكييف من مبنى التضامن الاجتماعي في مصراتة، بالإضافة إلى ارتكاب 17 واقعة سرقة بالمدينة، وجرى اتخاذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنَّ دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي يتكون من شخصين ليبيين وشخص مصري الجنسية، كونهم مطلوبين على ذمة قضية سرقة أجهزة تكييف من مبنى التضامن الاجتماعي بمدينة مصراتة.

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وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم 17 سرقة من داخل المدينة، من ضمنها سطو على مركبات المواطنين، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات سرقة من داخل منازل، بحسب بيان الداخلية.