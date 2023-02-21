شاهد في «وسط الخبر»: بين بوهديمة وبوسليم.. عودة دولة أم تصفية حسابات؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على الحملات الأمنية المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في بنغازي وطرابلس، لضبط الأمن والقضاء على تجارة المخدرات، وهي الحملات التي أسفرت عن القبض على عدد كبير من المتهمين ومروجي الممنوعات.

والأسبوع الماضي، داهمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة حيي بوهديمة والوحيشي الشهيرين بمدينة بنغازي، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، أسفرت عن اعتقال عديد من المروجين. كما حررت شرطة مرور بوسليم قرابة 1200 مخالفة مرورية ضمن حملة على المخالفين، وضبط 200 سيارة يقودها أجانب دون أوراق ثبوتية و120 سيارة دون لوحات معدنية، ما عدّها البعض عودة لسيطرة قوة الدولة ضد المخالفين.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول تداعيات هذه الحملات، مع كل من: وزير الداخلية الأسبق الدكتور عاشور شويل، والناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العميد عبدالمنعم العربي، والمتحدث باسم ديوان وكيل وزارة الداخلية الملازم عوض العدولي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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