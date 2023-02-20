مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على متهم «مصري الجنسية» يتاخر في الخمور والمخدرات والأسلحة النارية بمنطقة الوحيشي.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الإثنين أن مركز شرطة بوعطني ألقي القبض على المدعو شادي شريف جمعة مصري الملقب بـ«برعي»، و«هو أحد بائعي الخمور والمخدرات ويدير ما يعرف باسم (كشك الحاوي)».

وجاء في التحريات أنه يعمل بائع مخدرات بمنطقة الوحيشي عبر «كشك الحاوي»، كما أنه عمل أيضًا بمنطقة بوهديمة في «كشك الحفرة».

مداهمة منزل المتهم والعثور على سلاح ناري معه

وأفادت التحريات بتواجد المتهم بمنطقة شبنة، فيما وجه رئيس مركز مركز شرطي بوعطني العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المتهم. وبعد مراقبة المنزل الذي يختبئ به المتهم، جرت مداهمته والقبض عليه، وبحوزته سلاح ناري (مسدس).

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هاتف المتهم يكشف تجارته بالأسلحة

وبعد نقله إلى مركزالشرطة والاستدلال معه، اعترف بما نُسب إليه من تجارة حبوب الهلوسة والحشيش والاتجار بالأسلحة النارية. وبتفتيش هاتفه، جرى العثور على صور وهو يحمل أسلحة نارية ويرتدي ملابس عسكرية.

كما أوضحت الصور كيفية ترويج المخدرات عبر تطبيق «ماسنجر» وأفاد أيضًا بتنقله ما بين منطقة بوهديمة والوحيشي للعمل بترويح المخدرات والمواد المُسكرة؛ فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته إلى النيابة العامة.

المتهم بالإتجار بالمخدرات والخمور في بنغازي «برعي» بعد ضبط (مديرية أمن بنغازي)