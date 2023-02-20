الزادمة يبحث احتياجات المؤسسات التعليمية والأمنية بالجنوب وتأمين مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم معتوق الزادمة، احتياجات المؤسسات الأمنية والتعليمية بالمنطقة الجنوبية وتأمين مدينة مرزق، وذلك خلال اجتماعه مع وزيري الداخلية عصام أبوزريبة والتعليم العام جمعة الجديد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن الزادمة استعرض مع الجديد وأبوزريبة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل المديريات الأمن والأجهزة الأمنية للقيام بعملها وكذلك الحديث على تأمين بلدية مرزق ووضع الحلول لها لتحقيق أمن المواطن وإرساء دعائم الاستقرار.

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وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بديوان رئاسة الوزراء في سرت، تطرق إلى إيجاد السبل الكفيلة بتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية بكافة مناطق الجنوب الليبي. والعمل على حلها لإنجاح العملية التعليمية بمناطق الجنوب على أكمل وجه.