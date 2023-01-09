الزادمة يتفقد مشروعي تطوير فندق بيت سبها والجامعة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة اليوم الإثنين عددا من المشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، خاصة في مدينة سبها.

وقالت حكومة باشاغا إن هذه المشروعات تشرف على تنفيذها لجنة أزمة الجنوب، وتشمل تجديد وصيانة فندق بيت سبها، الذي تنفذه شركة نبراس العقارية، وبدأ العمل فيه في 13 سبتمبر الماضي، وتبلغ مدة تنفيذه الرسمية 120 يومًا.

تطوير مركز اللغات ومركز شرطة سكرة

كما تضم المشروعات: مركز اللغات بجامعة سبها، ومبنى شؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ذاتها، وصيانة وتطوير مركز شرطة سكرة في سبها، وتنفذه شركة مبادرة للمقاولات العامة المساهمة.

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وخلال الجولة، استمع الزادمة إلى شروحات المهندسين المشرفين على التنفيذ من حيث مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، مشددًا على السرعة في تنفيذ الأعمال المتبقية واستلام المشروعات بشكل نهائي.

الزادمة خلال تفقده بعض المشروعات الجاري تنفيذها في سبها ،9 يناير 2023. (حكومة باشاغا)