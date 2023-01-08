فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس الأوضاع المعيشية الصعبة والسيئة لنحو 20 عائلة ليبية تقطن قرية جنوب البلاد، وأرجع مواطنون من هذه العائلات التردي المعيشي إلى «التهميش منذ عقود خلت، وتفاقم الصراع على السلطة حاليا، والانقسام السياسي، وعمليات التهريب الواسعة، والجريمة المنظمة، وانتشار السلاح».



في قرية أبالول بالقرب من ايسين على الحدود الليبية الجزائرية (أقصى جنوب غرب ليبيا)، تعيش هذه العائلات في قلب الصحراء في بيوت من الطين سقفها من سعف النخيل، وقال أحد المواطنين في تصريح إلى (وال) إن الكثير من الوفود الحكومية والرسمية زارت في السابق وحاليا هذه المنطقة وغيرها من المناطق في الصحراء الليبية، وأطلقت الكثير من الوعود، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها.



وحسب موفدة وكالة الأنباء الليبية التي زارت القرية على هامش تغطية مهرجان «غات» الدولي السنوي، ضمن زيارة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، فإن أقرب مدرسة ومستوصف يبعدان عن هؤلاء المواطنين نحو 10 كيلومترات، في «بركت وغات».



تهميش في الجنوب الليبي

ويعاني الجنوب الليبي المتاخم للصحراء عقودا من التهميش ويعتبر اليوم أكثر المناطق الليبية تأثرا بالفوضى الأمنية وحالة الانقسام السياسي التي تعصف بالبلاد. وتشكو هذه المناطق بالفعل من انعدام الاستقرار والنزاعات الأهلية والقبلية ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانهيار البنى التحتية وضغط الهجرة غير الشرعية، وفق «وال».

- الجنوب الليبي يسجل زيادة 13% عن المتوسط الوطني في أسعار «سلة الغذاء»

- الكوني يبحث الفرص الاقتصادية بالجنوب الليبي مع القائم بالأعمال الأميركي

- دراسة أميركية: شبح نقص فيتامين «د» يلاحق النساء في الجنوب الليبي

وأرجع مصدر مسؤول في أوباري أن «السبب الرئيسي في الأوضاع الصعبة التي يواجهها الجنوب بعد غياب سلطة الدولة والاحتقان السياسي والصراع على السلطة، إلى عمليات التهريب الواسعة»، مؤكدا أن عمليات التهريب واسعة ولا تقتصر على أشياء معينة فتشمل تهريب الحبوب والبنزين والدقيق والمواد الغذائية، والسلع المعمرة عبر الجغبوب إلى دول الجوار مثل النيجر وتشاد والسودان وحتى مصر.



وقال المصدر الذي- فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى «وال»- إن التهريب يشمل كذلك تهريب الذهب عن طريق القطرون ومرزق وعبر ما يسمى «مثلث برمودا» أو «مثلث الموت»، وتهريب حبوب الهلوسة والمخدرات التي تدخل إلى الجنوب الليبي عبر الدروب الصحراوية قبل تهريبها إلى دول أخرى في الخليج وأوروبا.



وأضاف: المهاجرون غير الشرعيين لم يعودوا يدخلون إلى ليبيا عبر دروب الصحراء الوعرة، بل من خلال المنافذ الرسمية بسبب انتشار الفساد. واستطرد المصدر قائلا إن «تهريب السلاح عملية رائجة في الجنوب، خاصة على مستوى الجغبوب والكفرة وعبر السلاسل الجبلية على ظهور الإبل»، مؤكدا أن «تهريب السلاح والذخائر يجري علنا بسبب سطوة المهربين الذين يسيطرون اليوم على الأوضاع في المنطقة الجنوبية بالكامل».