  • Alwasat News
Atwasat

فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 12:14 مساء
فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب
بيت من الطين وسعف النخيل في قرية أبالول بالقرب من ايسين على الحدود الليبية الجزائرية (أقصى جنوب غرب ليبا). (وال)
alwasat radio

رصدت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس الأوضاع المعيشية الصعبة والسيئة لنحو 20 عائلة ليبية تقطن قرية جنوب البلاد، وأرجع مواطنون من هذه العائلات التردي المعيشي إلى «التهميش منذ عقود خلت، وتفاقم الصراع على السلطة حاليا، والانقسام السياسي، وعمليات التهريب الواسعة، والجريمة المنظمة، وانتشار السلاح».

في قرية أبالول بالقرب من ايسين على الحدود الليبية الجزائرية (أقصى جنوب غرب ليبيا)، تعيش هذه العائلات في قلب الصحراء في بيوت من الطين سقفها من سعف النخيل، وقال أحد المواطنين في تصريح إلى (وال) إن الكثير من الوفود الحكومية والرسمية زارت في السابق وحاليا هذه المنطقة وغيرها من المناطق في الصحراء الليبية، وأطلقت الكثير من الوعود، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها.

وحسب موفدة وكالة الأنباء الليبية التي زارت القرية على هامش تغطية مهرجان «غات» الدولي السنوي، ضمن زيارة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، فإن أقرب مدرسة ومستوصف يبعدان عن هؤلاء المواطنين نحو 10 كيلومترات، في «بركت وغات».

تهميش في الجنوب الليبي
ويعاني الجنوب الليبي المتاخم للصحراء عقودا من التهميش ويعتبر اليوم أكثر المناطق الليبية تأثرا بالفوضى الأمنية وحالة الانقسام السياسي التي تعصف بالبلاد. وتشكو هذه المناطق بالفعل من انعدام الاستقرار والنزاعات الأهلية والقبلية ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانهيار البنى التحتية وضغط الهجرة غير الشرعية، وفق «وال».

- الجنوب الليبي يسجل زيادة 13% عن المتوسط الوطني في أسعار «سلة الغذاء» 
- الكوني يبحث الفرص الاقتصادية بالجنوب الليبي مع القائم بالأعمال الأميركي
- دراسة أميركية: شبح نقص فيتامين «د» يلاحق النساء في الجنوب الليبي

وأرجع مصدر مسؤول في أوباري أن «السبب الرئيسي في الأوضاع الصعبة التي يواجهها الجنوب بعد غياب سلطة الدولة والاحتقان السياسي والصراع على السلطة، إلى عمليات التهريب الواسعة»، مؤكدا أن عمليات التهريب واسعة ولا تقتصر على أشياء معينة فتشمل تهريب الحبوب والبنزين والدقيق والمواد الغذائية، والسلع المعمرة عبر الجغبوب إلى دول الجوار مثل النيجر وتشاد والسودان وحتى مصر.

وقال المصدر الذي- فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى «وال»- إن التهريب يشمل كذلك تهريب الذهب عن طريق القطرون ومرزق وعبر ما يسمى «مثلث برمودا» أو «مثلث الموت»، وتهريب حبوب الهلوسة والمخدرات التي تدخل إلى الجنوب الليبي عبر الدروب الصحراوية قبل تهريبها إلى دول أخرى في الخليج وأوروبا.

وأضاف: المهاجرون غير الشرعيين لم يعودوا يدخلون إلى ليبيا عبر دروب الصحراء الوعرة، بل من خلال المنافذ الرسمية بسبب انتشار الفساد. واستطرد المصدر قائلا إن «تهريب السلاح عملية رائجة في الجنوب، خاصة على مستوى الجغبوب والكفرة وعبر السلاسل الجبلية على ظهور الإبل»، مؤكدا أن «تهريب السلاح والذخائر يجري علنا بسبب سطوة المهربين الذين يسيطرون اليوم على الأوضاع في المنطقة الجنوبية بالكامل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»

ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير 2023)
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق ...
فرنسا تدعم دعوة «باتيلي» للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
فرنسا تدعم دعوة «باتيلي» للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب
فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب
الجيش الأزرق يلاحق أعطال شبكة الكهرباء تحت الأمطار (فيديو)
الجيش الأزرق يلاحق أعطال شبكة الكهرباء تحت الأمطار (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
«الطيران المدني» تطالب الشركات الوطنية بالالتزام بشروط دخول الأردن
«الطيران المدني» تطالب الشركات الوطنية بالالتزام بشروط دخول ......
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو ......
الجيش الأزرق يلاحق أعطال شبكة الكهرباء تحت الأمطار (فيديو)
الجيش الأزرق يلاحق أعطال شبكة الكهرباء تحت الأمطار (فيديو)...
فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في الجنوب
فقر وسلاح وتهريب.. عائلات ليبية تتوارث تركة المعاناة في ......
المزيد