الجنوب الليبي يسجل زيادة 13% عن المتوسط الوطني في أسعار «سلة الغذاء»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تسجيل منطقة الجنوب الليبي ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية أكبر من المتوسط الوطني للأسعار، فيما سجلت سلة الغذاء عموما صعودا قياسيا في المناطق الليبية متأثرة بتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

وأظهر تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي لاتجاه الأسعار في 20 بلدية ليبية أن أزمة أوكرانيا دفعت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وعلى وجه الخصوص سعر الحبوب مثل الطحين الذي زاد بنسبة 19%، والخبز بنحو 34%، والكسكس بنسبة 76%، ومعكرونة بواقع 50%، وسعر الزيت النباتي بنسبة 36%.

وقدّر التقرير الذي نشره برنامج الأغذية العالمي نهاية العام الماضي، زيادة التكلفة الإجمالية لسلة الطعام بنسبة 18% منذ يناير 2022 أي ما قبل الصراع الأوكراني الروسي، وخلص إلى مواصلة منطقة الجنوب تسجيل أعلى تكلفة للسلة الغذائية بـ865.4 دينار،أي 13% أعلى من المتوسط الوطني.

في المقابل، أوضحت الهيئة الأممية أن عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا تتطلب بشكل عاجل 13.6 مليون دولار من ديسمبر 2022 إلى مايو 2023.

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للإشارة كانت المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية أكدت في استطلاع أن الأسعار زادت بنسبة 53% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في تكلفة الإنفاق على سلة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، وهي أعلى من مستويات ما قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

وأثر الوضع الاقتصادي المتدهور سلبا على الليبيين حيث يحتاج نحو مليون و300 ألف شخص إلى مساعدات إنسانية، 699 ألفا منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، وبعضهم يستفيد من مساعدات غذائية يشرف برنامج الأغذية العالمي على توزيعها شهريا في عدد من المناطق.